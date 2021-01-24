Şampiyonanın 15 etaptan oluşan ilk ayağını, 2 saat 56 dakika 33.7 saniyede tamamlayan son şampiyon Sebastien Ogier, Monte Carlo'da kariyerinin 8. zaferini elde etti.
Ogier'in takım arkadaşı Gallerli Elfyn Evans, 32.6 saniye geriden ikinci, Hyundai I20 Coupe takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville ise liderin 1 dakika 13.5 saniye ardından üçüncü sırayı aldı.
Böylece 37 yaşındaki Fransız sürücü Ogier, 30 puanla pilotlar klasmanında ilk sıraya yerleşti.
WRC'nin 2. ayağı, 26-28 Şubat tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek.
AA