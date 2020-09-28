Monster Notebook’un ilk Avrupa mağazası açıldı

Bugün Avrupa’nın en istikrarlı ve güçlü ekonomisine sahip ülke olan Almanya, aynı zamanda dünyanın en büyük 5. oyun pazarı durumunda. Avrupa pazarında genişleme hedefi doğrultusunda ilk olarak Almanya’yı seçen Monster Notebook, yaklaşık 1000 m2’lik alanıyla Avrupa’nın en büyük oyun mağazasını Berlin’in en kalabalık yerlerinden olan Alexanderplatz Meydanı’nda açtı.

Monster Notebook Showroom’da ziyaretçilere en son oyun ve eğlence teknolojilerini tanıtılacak; önümüzdeki süreçte 1000 m2’lik alanın içerisinde oyun geliştiricilere ayrılmış çalışma alanları da planlanıyor.

Monster CEO’su İlhan Yılmaz: “Hedef, Türkiye’den çıkan bir dünya markası olmak”

Monster Notebook olarak ilk günden itibaren en önemli hedeflerinin Türkiye'den bir dünya markası çıkarmak olduğunu söyleyen Monster Notebook CEO’su İlhan Yılmaz, “Bilgisayar oyunları pazarı hem Dünya’da hem de Türkiye’de hızla büyüyor. Bugün oyun bilgisayarı denildiğinde Türkiye’de pek çok insan Monster Notebook markasını tanıyor ve biliyor. Açılışını yaptığımız Berlin’deki mağazamızla bir başka hayalimiz gerçek oldu. Bir Türk oyun bilgisayarı markası dünyaya açıldı. 13 Şubat 2019’da kuruluş imzalarını attığımız Almanya operasyonumuz, 6,5 ay sonra gelen kuruluş işlemlerinin onaylandığı haberiyle başladı. Berlin’in en önemli meydanlarından olan Alexanderplatz’ta bulunan mağazamız, pandemi sürecinin de etkisiyle 12 aydan fazla süren zorlu bir tadilat sonrası açılışa hazır hale geldi. Türkiye’den bir Dünya Markası çıkarmak hedefimiz doğrultusunda hiç yılmadan, azimle yürümeye devam ediyoruz. Ayrıca şu anda dünyanın 20 farklı ülkesinde marka tescil çalışmalarımızın devam ettiği müjdesini de vermek istiyoruz. Almanya’nın ardından rakiplerimizi İngiltere, Amerika, Kanada, Japonya, Güney Kore, Fransa ve Kuzey Avrupa pazarlarında da zorlayacağız. Sürece katkısı olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve herkesin emeğine sağlık" dedi.

“Oynayamadığın Oyun Olursa Paran İade” sloganımız Almanya’da da geçerli; Müşteri memnuniyeti yaklaşımımız Almanya’da da devam edecek.

Sektörde geldikleri noktayı müşteri memnuniyetine verilen öneme borçlu olduklarını ifade eden İlhan Yılmaz, "Monster Notebook olarak kurulduğumuz günden beri müşterilerimizin sorunlarını çözmeyi daima birinci önceliğimiz olarak gördük. Kullanıcılarımıza hızlı, şeffaf, güvenilir bir hizmet sunuyoruz. Tüm ürünlerimizde 2 yıl garanti veriyoruz ve bu süre içinde üründe kullanıcı hatası yok ise karşılaşabilecekleri sorunlar için ücret almıyoruz. Ayrıca müşterimiz ürününden memnun kalmazsa, 15 gün içinde iade alıyoruz. Buna ilave olarak satın alınan ürünün kullanım ömrü boyunca ücretsiz bakım hizmeti sunuyoruz. Diğer taraftan müşterimiz ürünlerinde modifikasyonlar yapsalar dahi, ürünleri garanti kapsamında kalmayı sürdürüyor. Markamızı rakiplerimizden ayıran bu özel koşulları Almanya ve sonrasında tüm Avrupa pazarlarında da yerine getireceğiz" diye konuştu.

Dünya oyun pazarının toplam gelirlerinin yaklaşık 160 milyar dolar olduğu açıklanırken bu rakam, toplam geliri 136 milyar dolar civarında olan dünya film endüstrisinin üzerinde. Son açıklanan verilere göre dünyada 2,6 milyarın üzerinde insan oyun oynuyor; oyun pazarının 2022 yılı sonunda 196 milyar doları aşması bekleniyor.