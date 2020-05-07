Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren teknoloji markası Monster Notebook, karantina günlerinde de teknoloji tutkunlarının yanında olmaya devam ediyor. Daha önce benzeri olmayan bir uygulamayı hayata geçiren şirket, mağazalarında verdiği hizmetleri “Dijital Mağaza” konsepti ile video konferans uygulaması üzerinden sunuyor.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tüm hizmetlerini online dünyaya taşıyan Monster Notebook, koşulsuz müşteri memnuniyeti hedefiyle sektörde benzeri görülmemiş bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Monster Notebook, 6 Mayıs tarihinden itibaren video konferans uygulaması Zoom üzerinden kullanıcılar ile buluşarak mağazalarında verdiği destek hizmetini online platform üzerinden vermeye başladı.

Hafta içi Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 15:00 – 15:45 saatleri arasında kullanıcıların sorularının yanıtlanacağı Zoom toplantılarına randevu sistemi ile giriş yapılıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Monster Notebook Satış Direktörü Bilgin Semiz şunları kaydetti: “Covid-19 salgını sonrasında kullanıcılarımıza sağladığımız hizmetlerin kesintiye uğramaması için teknik servisimiz de dahil olmak üzere tüm servislerimizi dijitale taşımıştık. Bu süreçte kullanıcılarımızdan onarım ve bakım taleplerini çağrı merkezi üzerinden almakta, ücretsiz kargo ile gönderilen ürünlerin işlemlerini gerçekleştirmekteydik. Bu hizmetimize devam etmekle birlikte yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdik. Artık mağazalarımızdaki satış görevlilerimiz, kullanıcılarımız ile Zoom üzerinden bir araya gelerek onların sorularına cevap verebiliyor. Böylece her ne kadar mağazalarımız bu süreçte kapalı kalsa da karantina öncesindeki gibi kullanıcılarımız ile birebir buluşabiliyoruz.”

Senede ortalama 10.000 kullanıcı ücretsiz bakım hizmetinden yararlanıyor

Monster Notebook’un bilgisayar markaları arasında müşteri memnuniyeti en yüksek marka olduğunu ifade eden Semiz, firmanın bu başarısında satış sonrası hizmetlerdeki uygulamalarının etkisi olduğunun altını çizdi. Bilgin Semiz, “Monster Notebook, kullanıcıları ile ömür boyu birliktelik hedefleyen bir marka olarak yalnızca üstün performanslı ürünleri, en yeni teknolojileri, en uygun fiyatlarla pazara sunmakla kalmıyor, bu ürünler ile ilgili her türlü satış sonrası hizmette de fark yaratıyor. Örneğin, tüm kullanıcılarımıza ömür boyu ücretsiz bakım hizmeti sunuyoruz.

Kullanıcılar, ürünlerini altı ayda bir teknik servisimize getirerek veya anlaşmalı kargo şirketleri aracılığıyla ücretsiz olarak göndererek cihazın temizliği ve termal macun değişimi gibi işlemleri ücretsiz gerçekleştirebiliyor. Bu sayede ürünlerin kullanım ömrü uzuyor ve kullanım süresi boyunca aynı verimlilikte çalışması sağlanıyor. Bu şekilde senede ortalama 10.000 kullanıcımız ücretsiz bakım hizmetimizden yararlanıyor,” dedi.