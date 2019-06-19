Monster Hunter World: Iceborne için geri sayım

İlk avcılar ve serinin eski hayranları, dondurucu Hoarfrost Reach bölgesi, yeni canavarlar ve yeni oyun seçeneklerinin de dahil olduğu yaklaşan Iceborne içeriğinin tanıtım videosu ile av sezonuna hazırlanabilecekler.

İlk Monster Hunter World: Iceborne betası, özel olarak PlayStation Plus kullanıcıları için; 21 Haziran Cuma günü saat 12:00h CEST – 24 Haziran saat 12:00h CEST saati aralığında oynanabilir olacak. İkinci beta ise tüm PS4 kullanıcıları için; 28 Haziran Cuma günü saat 12:00 ila 1 Temmuz saat 12:00 arasında oynanabilir olacak. Ön yükleme opsiyonları beta döneminden birkaç gün önce aktif olacak. Iceborne betasına katılmak için The Monster Hunter: World ana oyunu gerekli değildir.

Beta, yeni başlayanlar için Monster Hunter: World'den Great Jagras avını, orta seviye bir meydan okuma için yepyeni boynuzlu kaba ejder Banbaro’yu ya da en sert avcılar için geri dönen serinin favorisi Tigrex'i 3 ayrı seçenek olarak sunuyor. Beta, oyuncuların 3 seçenekten herhangi birinde ve eğitim bölgesinde test edebilecekleri 14 silah türünü denemesine imkan verecek. Silahlar yeni özelliklere sahip olacak ayrıca Clutch Claw kanca mekaniği gibi yeni Slinger ekipman opsiyonları da yer alacak. Her görevi ilk seferde tamamlayan avcılar, Iceborne eklentisinin çıkışında, full versiyonunda kullanılabilecek yardımcı malzemeleri içeren, toplamda üç paket kazanabilirler. Daha fazla canavar ve oyun bilgisi açığa çıkacak, bunlar sadece Iceborne’un görünen kısmı!

Monster Hunter World: Iceborne, 6 Eylük 2019’da PS4 ve Xbox cihazları için satışta olacak ve devamındaki kış da PC versiyonu raflardaki yerini alacak. The Monster Hunter: World ana oyunu, Iceborne içeriğini oynayabilmeniz için gerekli. Ayrıca Slinger ve silah güncellemeleri, yeni Iceborne hikayesi ve görevlerine giriş için, ana hikayeyi Hunter Rank 16 seviyesinde tamamlamış olmaları gerekiyor.