Sarı-Kırmızılılar'ın unutulmaz kalecisi Faryd Mondragon FANATiK'e çok özel açıklamalarda bulundu:

'Oyuncuları koruyorum...'

Ülken Kolombiya'da şu an neler yapıyorsun?

"Burada Win Sports kanalı için yorumculuk yapıyorum. Elbette sahada olmak daha zor ama yorumcu olarak iyi bir analiz yeteneğinizin olması gerek. Maçtan sonra çok fazla zamanınız yok ve çok hızlı bir şekilde kafanızdakileri söylemelisiniz. Maçı yorumlarken çok fazla sorumluluk hissediyorum. Oyuncuları korumaya çalışan ve aynı zamanda objektif olmaya çalışan bir insanım. Yol gösterici olmak önemli. Sonuçta biz de futbol oynadık ve hata yapmak oyunun doğasında var."

'Polat ve Sezgin istemedi'

Galatasaray'ın sendeki yeri nedir?

"Galatasaray, benim hayatımda hem profesyonel hem de insani açıdan çok ama çok önemli. İlk yılımdan sonra Mircea Lucescu beni Beşiktaş'a istemişti ve daha fazla para verdiler. Ancak ben Galatasaray'da kalmaya karar verdim. Çünkü kulübü çok seviyordum. Adnan Polat ve Adnan Sezgin, beni 2007'de Almanya'ya gönderdi. Bana kötü davrandılar ve futbol kariyerimi bu kulüpte bitirmemi engellediler."

'Çok değerli bir kaleci'

Muslera da, Galatasaray'da senin gibi bir efsane. Yorumun nedir?

“Hayır hayır... Muslera benden daha büyük bir kaleci. Muslera, Galatasaray'da çok ama çok büyük bir efsane. Zoran Simovic, rahmetli Turgay Şeren abi ve Taffarel gibi bir efsane... Muslera, bu kulüpte sayısız kupa kazandı. Hem insan hem de oyuncu olarak harika bir karaktere sahip. Ona karşı gerçekten büyük bir hayranlık duyuyorum.”

'Fener’i yenince mutlu olurum'

Galatasaray'ın, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra yenmesine sevindin mi?

“Elbette çok mutlu oldum. Falcao da penaltıdan çok kritik bir gol atmıştı. Falcao için Kadıköy'deki ilk derbisinde böyle bir performans göstermesi, onun için çok önemliydi. Büyük bir derbiyi 20 yıl sonra rakip sahada kazanmak harikaydı. Kadıköy'de çok güzel hatıralarım yok ama Galatasaray, Fenerbahçe'yi yendiği her zaman mutlu oluyorum.”

'Şanssız sakatlıklar yaşadı'

Radamel Falcao'ya, Galatasaray'a gelmeden önce neler söyledin?

“Elbette Galatasaray'a transfer olmadan önce konuştuk. Bana Türkiye'yi ve kulübü sordu. Ona sadece çok iyi şeyler söyledim. Çünkü gerçek olan buydu. Türkiye'nin en iyi kulübü ve en iyi taraftarı Galatasaray'da. İstanbul harika ve cennet gibi bir şehir. Bunları duyunca çok mutlu oldu. Falcao hem oyuncu hem de insan olarak mükemmeldir. Şu ana kadar şanssız sakatlıklar yaşadı. Ancak oynadığı maçlarda takıma verdiği katkı ortada. Tamamen hazır hale geldiğinde tekrar kalitesini gösterecektir.”

'Florya'da bekçi olurum'

Tekrar Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor musun?

"Türkiye'yi çok seviyorum, çok uzun zaman önce yeniden oraya dönmek istedim ama kimse beni çağırmadı. Galatasaray'da çalışmayı her zaman isterim. Ancak şu ana kadar kulüpten bu yönde bir talep gelmedi. Açıkçası teklif her zaman bekliyorum. Abdurrahim Albayrak benim babam gibi ve hâlâ kulüpte. Ali Dürüst ve Fatih Terim'le çalışma fırsatı buldum. Bu insanlar benim için çok önemli. Florya'daki 6 yılım unutulmazdı."

'Fayda sağlayabilirim'

"Umarım bir gün bu kulübün bir parçası olabilir, olumlu anlamda fayda sağlayabilirim. Yeter ki Galatasaray beni istesin; kulüp mağazasında forma satar, Florya'nın kapısında bekçi bile olurum. Yani anlayacağınız, ne iş olsa yapacak kadar Galatasaray'ı çok seviyorum."

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