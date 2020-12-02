Mönchengladbach - Inter maç sonucu: 2-3

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Real Madrid'in Shakhtar'a 2-0 kaybetmesi sonrası çok daha önemli hale gelen karşılaşmada Mönchengladbach, Inter'i konuk etti. Inter, deplasmanda oynadığı kritik mücadeleyi 3-2 kazanırken gruptaki ilk galibiyetini almış oldu.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Matteo Darmian ve 64 ile 73. dakikalarda Romelu Lukaku atarken Mönchengladbach'ın golleri ise 45+1. ve 75. dakikalarda Alassane Plea'dan geldi.

Bu sonuçla gruptaki ilk yenilgisini alan Mönchengladbach, 8 puanda kalırken Inter ise 5 puana yükseldi. Inter, son hafta 7 puanlı Shakhtar'ı konuk edecekken Mönchengladbach ise 7 puanlı Real Madrid deplasmanına çıkacak.