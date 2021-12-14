Mönchengladbach 3 maçtır kazanamıyor

Bundesliga'da son 3 maçını kaybeden M'gladbach sahasında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

Ev sahibi takımda Louis Jordan Beyer, Jonas Hofmann sakatlıkları Lars Stindl ise kart cezasından dolayı mücadelede forma giyemeyecek.

Temmuz ayında Eintracht Frankfurt'tan ayrılaran ve M'gladbach'ın başına geçen Adi Hutter, üst üste üç mağlubiyetle 14 gol yedikten sonra ciddi bir baskı altına girdi.

Eintracht Frankfurt en dikkat çeken galibiyetini Bayern Münih karşısından alırken son 5 maçta 4 galibiyetle güçlü bir profil çiziyor.

Kendi sahasında oynadığı son 6 maçın tamamında gol atma başarısı gösteren M'gladbach, deplasmanda oynadığı son 6 maçta kalesinde gol gören Eintracht Frankfurt mücadelesinin gollü geçmesini bekleyebiliriz.

Oran Analizi

Eintracht Frankfurt için 1.5 alt oranı 3.55 olduğunda toplam 4 maçın hepsi 1.5 üst bitti.



