İtalya futbolunun gelecek vadeden isimlerinden Alessandro Arlotti, futbol kariyerini beklenmedik bir yaşta sonlandırdı.

18 yaşındaki genç İtalyan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki prestijli Harvard Üniversitesi'ne katılmak için profesyonel futbol kariyerini askıya aldı.

Verdiği kararı anlatan Arlotti, "Bana etraflıca düşünmemi, bu seçimi yapmamam gerektiğini söyleyen birçok kişiden çok sayıda mesaj aldım. Takım arkadaşlarımın, koçların yanı sıra Instagram'da bana çok fazla mesaj gönderen tanımadığım kişiler var. Bana katılmadıklarını söylüyorlar ancak onlara bunu açıklamaya çalışıyorum." dedi.

"Aklımda birşey yok"

"Böyle bir fırsatı kaçıramazdım" diyen Alessandro Arlotti, ekonomi alanına eğilimli olmasına rağmen uzmanlaşacağı dalı henüz belirlemediğini söyledi; "Aklımda bir şey yok, Harvard'da ilk iki yıl oldukça genel olduğu için ancak bu iki yılın yolumu bulmama yardımcı olacağından eminim."

Üniversite takımında oynayacak

Futbola üniversite takımında devam edeceğini belirten Arlotti, hayalinin bir kez daha Avrupa'da top koşturmak olduğunu söyledi.