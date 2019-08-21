Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, yeni transferleri Benjamin Lecomte, Ruben Aguilar, Henry Onyekuru, Islam Slimani ve Wissam Ben Yedder için düzenlenen imza töreninde Galatasaray'ın uzun bir süredir peşinden koştuğu Radamel Falcao'yla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu. Rus futbol adamı, Kolombiyalı golcünün takımda kalmasını istediklerini söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Radamel Falcao, büyük bir profesyonel. Kendisinin bazı kariyer hedefleri olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesini anlıyoruz. Ancak onu takımda tutmak istiyoruz. Burada bir yıl daha kontratı var ve buna saygı göstermesi gerekiyor: Wissam Ben Yedder'i kadromuza katmaktan ötürü çok memnunuz. Bu sezonki düşüncemiz, iki santrforla oynamak yönünde. Falcao'nun kalmasını istememiz de bu yüzden."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler