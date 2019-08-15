Galatasaray'ın transferi için uzun bir süredir uğraş verdiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yla ilgili peş peşe önemli gelişmeler yaşanıyor. Fransız basınının Monaco'yla sözleşme yenilemek için görüşmelere başladığını duyurduğu 33 yaşındaki Kolombiyalı golcüyle ilgili bir açıklama da bugün hocası Leonardo Jardim'den geldi.

Portekizli teknik adam, Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Metz ile deplasmanda karşılaşacakları mücadele öncesinde düzenlendiği basın toplantısında Wissam Ben Yedder'in transferi sonrası yıldız ismin durumunun ne olacağıyla ilgili sorulara şu şekilde yanıt verdi.

"Falcao, bu hafta çok iyi çalıştı ve çok istekliydi. Kendisi, üç haftadır bizimle birlikte ve çok iyi bir durumda. Ona elbette güveniyorum. Wissam Ben Yedder'i ise ikinci bir forvet olarak düşünebiliriz. Falcao ile çok uyumlular ve birlikte oynayabilirler."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler