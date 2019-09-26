Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferinin ardından Monaco cephesinden ilk açıklama bugün geldi. Ligue 1 ekibinin ikinci başkanı Oleg Petrov, ülkesi Rusya'da yayım yapan Sport-Express gazetesiyle gerçekleştirdiği röportajda Kolombiyalı golcünün Sarı Kırmızılılar'a geliş sürecinin perde arkasını anlattı.

"Falcao'nun transferine engel olmak hiçbir şeye yaramayacaktı." diyen 48 yaşındaki futbol adamı, "Kendisi, gerçekten Galatasaray'a gitmek ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyordu. Bu nedenle onu takımda tutmamız imkansızdı." ifadelerini kullandı. Petrov, geçtiğimiz sezon Cim Bom'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'nun şu ana kadar gösterdiği performanstan da memnun olduğu söyledi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler