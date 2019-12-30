Monaco’da Jardim yine kovuldu

Fransa’da Monaco, 14 ay içerisinde Leonardo Jardim’i ikinci kez kovdu. İlk olarak sezon başında görevine son verildikten sonra yerine Thierry Henry’nin getirildiği Kırmızı-Beyazlılar, 3 ay sonra Jardim’i tekrar teknik direktör yapmıştı.

Ligde lider PSG’nin 17 puan gerisinde 28 puanla 7. sırada yer alan ekipte tecrübeli hoca, ilk yarının son sınavında Lille’i 5-1’le geçmesine rağmen yine kovuldu. Onun yerine ise İspanya’yı EURO 2020’ye götüren Luis Enrique’nin eski yardımcısı Roberto Moreno getirildi.