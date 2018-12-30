Monaco Vida için bastırıyor

Siyah-Beyazlılar’da sergilediği başarılı performansın ardından ismi transfer gündeminden düşmeyen Domagoj Vida için Fransa Lig 1 ekibi Monaco’nun ısrarı sürüyor...

Beşiktaş’a menacerler aracılığıyla yaptıkları 8 milyon Euro’luk ilk teklif, hem kulübün kararı hem de oyuncunun takımda kalmak istemesi sebebiyle geri çevrilen Monaco, Siyah-Beyazlılar’dan tecrübeli stoper için istediği bonservis miktarını sordu.

Hırvat savunmacıyı transfer etmek için yoğun çaba sarf eden kulübe, Beşiktaş’ın yakın zaman içerisinde geri dönüş yapması bekleniyor.

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