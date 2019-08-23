Monaco teknik direktöründen Falcao açıklaması

“Falcao oynamıyor çünkü sakat” diyen Portekizli teknik adam, “Ayağında bir ağrısı var. Gitmek istiyor olsa bile şuna eminim ki eğer oynayabiliyorsa motive olacaktır. O büyük bir profesyonel. Bir oyuncunun sırf motive olamadığı için oynamadığının düşünülmesinden hoşlanmıyorum. Falcao oynamıyor çünkü bu hafta sakattı. İki sene önce de ayrılmasıyla ilgili konuşuyorduk ama o hep profesyonelce davranmıştı. Bu hafta da Nimes'e karşı forma giyemeyecek” ifadelerini kullandı. (Ajansspor)