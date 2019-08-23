Monaco teknik direktöründen Falcao açıklaması

Monaco Tenik Direktörü Leonardo Jardim, Nimes maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Radamel Falcao’yla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

23 Ağustos 2019, Cuma 14:15
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Monaco teknik direktöründen Falcao açıklaması

Falcao oynamıyor çünkü sakat” diyen Portekizli teknik adam, “Ayağında bir ağrısı var. Gitmek istiyor olsa bile şuna eminim ki eğer oynayabiliyorsa motive olacaktır. O büyük bir profesyonel. Bir oyuncunun sırf motive olamadığı için oynamadığının düşünülmesinden hoşlanmıyorum. Falcao oynamıyor çünkü bu hafta sakattı. İki sene önce de ayrılmasıyla ilgili konuşuyorduk ama o hep profesyonelce davranmıştı. Bu hafta da Nimes'e karşı forma giyemeyecek” ifadelerini kullandı. (Ajansspor)

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