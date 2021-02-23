Monaco stadı, Bir prenslik olan Monako ülkesinin bir kenti olma niteliğine sahip durumdaki Fontvieille'de yer almaktadır. Zeminin çim olan stadyumun ev sahibi konumunda ise Monako Milli Futbol Takımı yer almaktadır. II. Louis Stadyumunun inşa edilme sürecinde Monako Prensi III. Rainier'in önemli bir rolü bulunmaktadır. Açılış tarihi 25 Ocak 1985 olan stadyum, Monaco'nun Fontvieille bölgesi içinde bulunmakta olan bir arazisi üzerinde inşa edilmiş durumdadır.

Monaco Stadı'nın adı nedir?

Monaco futbol takımının adıyla anılan stadın adı II. Louis Stadyumu'dur. Stadın adı, Fransızcada: Stade Louis II olarak anılmaktadır. Monako'da bulunmakta olan Ligue 1 takımlarından biri olan Monaco futbol takımının ev sahipliğini üstlendiği bir stad olma özelliği taşımaktadır.

Monaco Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

II. Louis Stadyumunun sahip durumda olduğu seyirci kapasitesi 18.500 kişilik olup tamamı koltuklu olan bir stadyum niteliği barındırmaktadır. Monaco ülkesinin en önemli stadyumlarından biri olan II. Louis Stadyumu aynı zamanda düzenlenen atletizm mücadelelerine de ev sahipliği yapmaktadır.

II. Louis Stadyumu, adını Prens Rainier'in büyükbabası olan Monako Prensi II. Louis'den almıştır. Bu stadyumda 1998 ile 2012 yılları arasında, UEFA Süper Kupası finalleri düzenlenmiştir. Monaco ülkesinin en önemli futbol takımlarından biri olan Monaco, iç saha maçlarını bu stadyumda oynamaktadır. Stadyum sahip olduğu önemli kapasitesi sayesinde takım taraftarlarına, oynanan maçları büyük bir keyif alarak izleme olanağı sağlamaktadır.