Monaco'da Ben Yedder'in yanına ikinci forvet olarak Islam Slimani geçiyor.

Geçen sezon Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ve Leicester'a geri dönen ancak İngiltere'de de istenmeyen Slimani'ye Sporting Lizbon'dan eski hocası Leonardo Jardim sahip çıktı.

France Football'da yer alan habere göre; Cezayirli forvetin Radamel Falcao'nun yerine geleceği ve Ben Yedder'le birlikte çift forvet oynayacağı belirtiliyor. Slimani'nin Monaco için sağlık kontrolünden geçtiği bilgisi de geldi.

Falcao bekleniyor

Tüm bu gelişmeler Galatasaray'ın Radamel Falcao transferini her an açıklayabileceği anlamına geliyor.

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