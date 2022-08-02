Monaco - PSV Eindhoven maçı iddaa oranları

Fransa Ligue 1'de geçen sezonu 3. sırada bitiren Monaco, Takumi Minamino ve Breel Embolo gibi önemli hücum silahlarını kadrosuna kattı ancak orta alanın süpürücüsü Aurelien Tchouameni'yi 80 milyon euro karşılığında Real Madrid'e sattı. Youssouf Fofana'nın yanında artık 'büyük çoğunlukla' Eliot Matazo'yu izleyeceğiz. Yeni transfer Embolo uzun vadede önemli katkılar verecektir fakat TD Philippe Celement, Wissam Ben Yedder'le maça başlar. Ben Yedder'e desteği Aleksandr Golovin ve bir diğer yeni transfer Minamino verir. Kalede Alexander Nübel, sol bekte Caio Henrique, stoperde Guillermo Maripan'ın yerleri garanti olan isimler...

MONACO - PSV EINDHOVEN MAÇI İDDAA ORANLARI!

Eredivisie'de Ajax'la giriştiği şampiyonluk yarışını kaybedip 2. olan PSV Eindhoven, Mario Götze ve Eran Zahavi'yi kaybetti. Gözte, 4 milyon euro karşılığında UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Eintracht Frankfurt'a giderken; Zahavi de ülkesinin takımlarından Maccabi Tel Aviv'le anlaştı. Sağ kanatta oynamasına rağmen 11 gol kaydeden Japon Ritsu Doan, Götze gibi Bundesliga'ya gitti. Freiburg, Hollanda temsilcisine 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Luuk de Jong ve Guus Til takviyeleri yapıldı. Doan'ın yerine Johan Bakayoko'yu görmemiz olası ancak bir diğer yeni transfer, 2003'lü Xavi Simons ilk 11'de olursa da şaşırmamak lazım. Simons, 5-3 kazanılan Süper Kupa maçında oyuna sonradan girip çok klas bir gol attı. Sol bekte Philipp Max, stoperde Jordan Teze, sağ bekte Wolves'tan kiralanan Ki-Jana Hoever formaya yakın isimler...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Monaco, Avrupa kupalarında oynadığı son 4 iç saha maçını kaybetmedi. (2 galibiyet - 2 beraberlik)

- PSV Eindhoven geçen sezon 18 Avrupa Kupası maçına çıktı ve bu 18 maçın sadece 8'ini kazanabildi. (6 beraberlik - 4 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Monaco kazanır" oldu! %20'lik kesim zorlu eşleşmenin ilk ayağında ev sahibi avantajıyla Monaco'yu galibiyete yakın görüyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU K. CAN ÖZDAL’IN TAHMİNİ

Roger Schmidt'in yerine Ruud van Nistelrooy'un geldiği PSV, sezona Hollanda Süper Kupası'nda Ajax'ı 5-3 yenerek süper başladı. Feyenoord'dan transfer edilen Guus Til, hat-trick yaparken PSG'den alınan Xavi Simons da 1 golle katkı sağladı. Bu kupayla moral bulsalar da kalelerinde gördükleri 3 gol de defansif olarak olumsuz sinyaller verdi. Monaco deplasmanında da kalelerini kapatmaları zor ama karşılık da verebililirler. Önerim VAR bahsi.