Sezonun ilk 3 maçında 7 puan toplayan Monaco, sonraki 7 maçtan ise sadece 3 galibiyet çıkartabildi. Takımın en önemli gol silahı Wissam Ben Yedder koronavirüs karantinasında, as kaleci Benjamin Lecomte'un da eli kırıldı ve yeni yıla kadar forma giymesi beklenmiyor. Ben Yedder'in yokluğunda gözler kanattan destek verecek olan Gelson Martins ile Alman panzeri Kevin Volland üzerinde olacak. Lecomte'un yokluğunda eldivenler Vito Mannone'ye emanet.

PSG cephesinde 4 sakat, 7 belirsiz toplam 11 isim Monaco maçı öncesi belirsiz! Juan Bernat, Julian Draxler, Thilo Kehrer ve Idrissa Gueye'nin oynaması beklenmiyor. Marco Verratti, Mauro Icardi, Moise Kean ve Neymar takımla çalışmalara katıldı ancak durumları maç saati netleşecek. Marquinhos, Leandro Paredes ve Angel Di Maria da Güney Amerika seyahati yapıp geldiler. Yorgunluk nedeniyle ilk 11'de değil, yedekte bekleyebilirler.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İç sahada bu sezon oynadığı 5 maçı da kaybetmeyen Monaco'nun, bu 5 maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- Ligdeki son 8 maçını kazanan PSG'nin, son 5 maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti.

- İki takımın ligde oynadığı son 7 maçta Monaco galibiyeti bulunmuyor! (5 PSG galibiyeti - 2 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "PSG Kazanır" oldu! %27'lik kesim eksiklerine rağmen PSG'nin Monaco deplasmanından 3 puanla döneceğini düşünüyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.