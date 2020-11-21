Monaco - PSG maç sonucu: 3 - 2

Monaco, Ligue 1'in 11.hafta maçında lider Paris Saint-Germain'i 3-2 yenmeyi başardı. İlk yarıyı Mbappe'nin golleriyle 2-0 geride kapatan Monaco, ikinci yarıda Volland (2) ve Fabregas'ın penaltıdan attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Monaco böylece puanını 20 yaptı ve PSG ile arasındaki farkı 4'e indirdi

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki rakiplerinde Paris Saint-Germain böylece ligde 8 maçlık galibiyet serisini yitirmiş oldu.