Monaco - PSG maç sonucu: 1-4

Fransa Ligue 1'in erteleme maçında Monaco, PSG'yi konuk etti.

İki takım erteleme maçından önce hafta sonu PSG'nin ev sahipliğinde karşı karşıya gelmişler ve karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona ermişti.

Erteleme maçında ise PSG, rakibini deplasmanda 4-1 mağlup etti.

PSG'nin gollerini 24. ve 90+1. dakikalarda Mbappe, 45+2. dakikada penaltıdan Neymar ve 72. dakikada Pablo Sarabia atarken Monaco'nun tek golü 87. dakikada Bakayoko'dan geldi.

PSG, bu sonuçla puanını 49 yaparak ikinci Marsilya ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Monaco ise 29 puanda kaldı.