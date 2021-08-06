Geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma hakkı kazanan Monaco, 3. ön eleme turunun ilk maçında Sparta Prag'ı Çekya'da 2-0 yenip turu geçme adına büyük bir avantaj elde etti. Sol bek Fode Ballo-Toure'yi Milan'a 5 milyon euroya yolladılar, Stevan Jovetic'i ise bedavaya Hertha Berlin'e kaptırdılar. Hollanda Eredivisie'de AZ Alkmaar formasıyla geçen sezon 15 gol atan Myron Boadu ve Köln'de orta sahanın solunda oynayan Ismail Jakobs kadroya yeni katılan isimler. Kaleye de Bayern'den Alexander Nübel'i kiraladılar. Boadu kadroya yeni katıldı ve hemen lig maçı için esame listesinde adını görmemiz beklenmiyor. Kevin Volland ve Ben Yedder, Prag deplasmanında oynadıkları için ikisinden biri dinlenip Pietro Pellegri ilk 11'in bir parçası olabilir. Şili ile Copa America'da mücadele eden ve sezon öncesi kampına sakat dönen Guillermo Maripan henüz iyileşmedi.

MONACO - NANTES MAÇI İDDAA ORANLARI!

Geçen yıl sezonu 17. sırada bitiren ve play-out oynamak zorunda kalan Nantes, "deplasman golü kuralı" ile Toulouse karşısında üstün gelmiş ve ligde kalmayı başarmıştı. Orta alanın önemli isimlerinden Imran Louza, 1 sezon aradan sonra yeniden Premier Lig'e dönen Watford'a transfer oldu. Louza'nın yokluğunu Parma'dan kiraladıkları Wylan Cyprien ile kapatmaya çalışacaklar. Geçen sezon Fiorentina'dan kiraladıkları kaleci Alban Lafont'un da bonservisini aldılar. Sezon öncesi hazırlık dönemi pek parlak geçmedi, oynadıkları 6 maçın 4'ünü kaybettiler. Geçen yılın son bölümünü formda geçiren santrfor alternatiflerinden Kalifa Coulibaly sakat, orta sahanın savunma yükünü çeken Pedro Chirivella ise cezalı. En önemli eksiklerden biri şüphesiz, geçen sezonu 17 gol katkısı (9 gol - 8 asist) bitiren Randal Kolo Muani olacak. Muani, Fransa ile Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boy gösterdi; henüz dinlenme dönemini bitirmiş değil... Savunmada Nicolas Pallois, sağ bekte Sebastien Corchia tecrübesiyle öne çıkan isimler.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takımın ligde oynadığı son 6 maçı Monaco kazandı. (6 maç - 11 gol)

- Nantes geçen sezonun sonunda çıktığı 4 deplasman maçının (3 lig + 1 play-out) tamamında sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Monaco kazanır" oldu! %57'lik kesim ciddi eksikleri bulunan Nantes karşısında kadro kalitesi daha yukarıda olan Monaco'ya güveniyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI CAN TONGO NE DİYOR?

Monaco, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Sparta Prag’ı deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı. Lige de o maçın moralinin yansımasını bekliyorum. Kaliteli kadrosuyla en az Nantes önünde 2 gol bulurlar.