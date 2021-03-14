Monaco - Lille maç sonucu: 0-0

Ligue 1'de lider konumda bulunan Lille, zorlu Monaco deplasmanından golsüz beraberlikle çıktı. Milli oyunculardan Zeki Çelik ilk 11'de yer alırken 90 dakikada sahada kaldı. Burak Yılmaz son 12 dakikada Yusuf Yazıcı ise son anlarda görev yaptı

Lille 63 puanla zirvede yer alırken maç eksiği bulunan PSG ve Lyon 60'ar puanda yer alıyor