Monaco Leonardo Jardim'i kovdu Robert Moreno'yu getirdi

Ligue 1 ekiplerinden Monaco, teknik direktör Leonardo Jardim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Portekizli teknik direktörün yerine Robert Moreno getirildi.

29 Aralık 2019, Pazar 00:01 Son Güncelleme:
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Monaco Leonardo Jardim'i kovdu Robert Moreno'yu getirdi

Ligue 1 ekiplerinden Monaco’da sıcak saatler yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik direktör Leonardo Jardim’in görevine son verildiği ve İspanyol teknik adam Robert Moreno ile 2,5 yıllık kontrat imzalandığı duyuruldu.

Bu sezon Jardim yönetiminde 18 maçta 8 galibiyet alan Fransız ekibin, ligde 28 puanı bulunuyor. Monaco’da, alınan kötü sonuçların ardından geçen ocak ayında Fransız teknik adam Thierry Henry’nin görevine son verilmiş, 2. Jardim dönemi başlamıştı.

45 yaşındaki Jardim, Monaco’yu 2016-17 sezonunda şampiyonluğa taşımıştı.

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