Monaco-Galatasaray Doğa Sigorta maç sonucu: 73-85

Galatasaray Doğa Sigorta, 7DAYS EuroCup Top 16 G Grubu’ndaki ilk maçında Monaco’yu deplasmanda 85-73 devirdi.

09 Ocak 2020, Perşembe 01:07 Son Güncelleme:
- A +
Monaco-Galatasaray Doğa Sigorta maç sonucu: 73-85

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, 7DAYS EuroCup'ın son 16 turu G Grubu ilk maçında Fransa’nın Monaco ekibini 85-73 yendi. Sarı-Kırmızılılar ikinci çeyrekte 5 sayı geriye düştüğü karşılaşmanın 24. dakikasında 49-47 öne geçti, kalan bölümde de farkı açarak galip gelmeyi başardı.

Salon: Stade Louis II

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Moritz Reiter (Almanya), Mykola Ambrosov (Ukrayna)

Monaco: Buckner 20, Clemmons 5, Tillie, Cole 18, Lacombe 5, Bost 7, Yeguete 2, O’Brien 8, Ouattara 5, Sane 3

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 17, Poythress 15, Göksenin Köksal 2, Auguste 18, Harrison 12, Whittington 9, Emir Gökalp, Yiğit Arslan 12, Can Korkmaz, Ege Arar, Caner Erdeniz

1. Periyot: 18-20

Devre: 39-38

3. Periyot: 54-61

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...