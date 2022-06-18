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Monaco, Cesc Fabregas'ın takımdan ayrıldığını açıkladı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, takımda geçirdiği 3.5 sezonun ardından sözleşmesinin sonuna gelen Cesc Fabregas'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

18 Haziran 2022, Cumartesi 14:26 Son Güncelleme:
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Monaco, Cesc Fabregas'ın takımdan ayrıldığını açıkladı

İspanyol yıldız Cesc Fabregas, sözleşmesinin sona ermek üzere olduğu Monaco'dan ayrıldı. Fransız ekibi, yaptığı açıklamayla 3.5 yıl sonunda Fabregas'ın takımdan ayrıldığını resmen açıkladı. 

Cesc Fabregas, Ocak 2019'da 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Chelsea'den transfer edilmişti. 

2020-21 sezonunda takımına 3 gol, 6 asist ile katkı sağlayan Fabregas, bu sezon ise sakatlık sorunları nedeniyle çok az oynayabildi. Ligue 1'de sadece 2 maça çıkan 35 yaşındaki oyuncu, toplam 36 dakika sahada kaldı. 

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