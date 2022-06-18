İspanyol yıldız Cesc Fabregas, sözleşmesinin sona ermek üzere olduğu Monaco'dan ayrıldı. Fransız ekibi, yaptığı açıklamayla 3.5 yıl sonunda Fabregas'ın takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.

Cesc Fabregas, Ocak 2019'da 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Chelsea'den transfer edilmişti.

2020-21 sezonunda takımına 3 gol, 6 asist ile katkı sağlayan Fabregas, bu sezon ise sakatlık sorunları nedeniyle çok az oynayabildi. Ligue 1'de sadece 2 maça çıkan 35 yaşındaki oyuncu, toplam 36 dakika sahada kaldı.