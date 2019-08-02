Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Radamel Falcao konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Monaco Başkanı Oleg Petrov, AFP’ye yaptığı açıklamada Falcao’nun takımları için çok önemli bir isim olduğunu söyledi. Gelen teklifleri doğrulayan ancak ayrılık konusuna sıcak bakmadıklarını itiraf eden Petrov, “Kulüpler var, sadece Galatasaray değil, birçok kulüp Falcao ile ilgileniyor. Falcao bizim kaptanımız ve en iyi oyuncularımızdan bir tanesi. Burada bizimle kalması önemli. Eğer büyük bir teklif yani anlaşma teklifi gelmezse Falcao kalibresinde bir oyuncu takımda kalır. Ben bir problem yaşayacağımızı da sanmıyorum. Ayrıca kendisinin menajeri olan Jorge Mendes ile uzun süredir çalışıyoruz. İyi bir çalışma birlikteliğimiz var” dedi.

Öte yandan, SKY Sport’ta yer alan haberde de Falcao’nun ocak ayı transfer döneminde Çin Süper Ligi’ne gideceği ifade edildi. Kolombiyalı golcünün Çin ihtimalini göz önünde ciddi anlamda tuttuğu kaydedildi. (Skorer)