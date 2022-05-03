Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun genç yıldızı Aurelien Tchouameni, gösterdiği başarılı performansların ardından Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

AS'ta yer alan habere göre Monaco, İspanyol devi Real Madrid'in transfer listesinde yer alan Aurelien Tchouameni'nin bonservisi için 70 milyon Euro talep ediyor.

Casemiro'nun yerini Aurelien Tchouameni ile doldurmayı isteyen Real Madrid ise bonservis bedeli için bu seviyelere çıkmayı düşünmüyor. Eflatun-Beyazlılar 50-60 milyon Euro arası bir transfer bedelini karşılamayı planlıyor.

Avrupa devleri peşinde

Fransız futbolunun en yetenekleri gençleri arasında gösterilen Aurelien Tchouameni ile Real Madrid'in yanı sıra PSG, Manchester United, Chelsea ve Juventus da ilgileniyor.

Monaco ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon 47 maçta görev yaparken, 3 gol ve 2 asist kaydetti.

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