Moldova - Yunanistan maç sonucu: 0-2 | Bakasetas şov!

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. grupta Alanyasporlu Tzavellas ve Bakasetas'ın 90 dakika sahada kaldığı maçta Yunanistan, Moldova'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Yunanistan'da Tasos Bakasetas 32. dakikada Fortunis'in attığı golün asistini yaparken 41. dakikada ise farkı ikiye çıkartan golü kaydetti.

Süper Lig'de bu sezon 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Bakasetas UEFA Uluslar Ligi'nde ise 5. maçta 2 gol, 2 asistle oynadı.

Fenerbahçe forması giyen Pelkas ise Moldova karşılaşmasında süre alamadı. Grubun bir diğer maçında ise Slovenya, Muriqi'nin gol attığı maçta Kosova'yı son dakikalarda gelen golle 2-1 mağlup etti.

Bu galibiyet ile Slovenya ile aradaki puan farkını koruyan Yunanistan grubun son maçında Slovenya'yı sahasında konuk edecek.