Moldova - Türkiye | Şenol Güneş taktik planını belirledi

A Milli Takımımız’da teknik direktör Şenol Güneş, Moldova karşılaşması öncesi taktik planını hazırladı. Andorra karşısında sahaya sürdüğü ilk 11’de tek bir değişiklik yapmayı planlayan Güneş, sayısız pozisyona girmemize rağmen 1-0 yendiği mücadelede galibiyet golünü atan Ozan Tufan’a yer açmak için harekete geçti. Tecrübeli hocanın Güven Yalçın’ı yedek kulübesine çekeceği ve onun yerine Ozan’ı sahaya süreceği öğrenildi. Kalede yine Mert Günok’a eldivenleri teslim edecek olan Güneş, savunmada yine sağda Zeki Çelik, solda Umut Meraş ve stoperde de Çağlar Söyüncü ile Merih Demiral’ı oynatacak.

Bu sezon şu ana kadar gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan Ozan, Andorra maçında 3 puanı getiren golünün ardından Moldova karşısında ilk 11’de sahaya çıkacak.

Tek forvet Cenk...

Orta sahada Emre Belözoğlu ile birlikte Yusuf Yazıcı ve İrfan Can’a şans vermesi beklenen deneyimli çalıştırıcı, sağda Ozan, solda Hakan Çalhanoğlu ile mücadeleye başlayacağı, ileride ise tek forvet olarak Cenk Tosun’u oynatacağı bildirildi. Moldova’nın ilk dakikadan itibaren sert bir savunma anlayışı içerisinde olacağını bilen Ay-Yıldızlılar’ın hocası Güneş, hem kanatlarda hem de orta alandan hızlı hücumlarla rakibi yıkmayı planlıyor. Tam saha baskıyı savunmayı sağlam tutarak yapmak isteyecek Milliler, çabuk paslarla gol pozisyonuna girmeyi hedefliyor.

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