Moldova - Türkiye | Sakat oyuncularda son durum

Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder’in ardından son olarak sakatlığı sebebiyle Okay Yokuşlu’nun kadrodan çıkarıldığı A Milli Takımımız’da mevcut ekipte şu an önemli bir sıkıntı bulunmuyor.

Bir süredir sakatlıkları bulunan Dorukhan ve Nazım’ın durumlarının iyi olduğu, son kararı teknik direktör Şenol Güneş’in vereceği öğrenildi.

Belinde hafif ağrıları olan kaptan Emre Belözoğlu’nun ise durumunun ciddi olmadığı gelen haberler arasında yer alıyor.

