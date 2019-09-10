Moldova - Türkiye | Rakibin en önemli kozu Artur Ionita!

Euro 2020 Grup Elemeleri H Grubu’nda bu akşam deplasmanda karşılaşacağımız Moldova, FIFA sıralamasında 171. sırada yer alıyor. Dünya futbolcunda söz sahibi olamayan ülkeler arasında yer alan rakibimizle grupta oynadığımız ilk maçı, taraftarımız önünde 4-0’lık farklı bir galibiyetle tamamlamıştı. İki ülke A milli takımları daha önce 7’si resmi, 3’ü özel olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Ay- Yıldızlılar 8 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 kez berabere kaldı. Sadece Moldova’dan 3 gol yerken, rakibin kalesine ise bugüne kadar toplamda 25 gol atmayı başardık. Gruptaki tek galibiyetini puansız Andorra’yı evinde 1-0 yenerek alan Moldova, diğer maçlarının hepsini ise kaybetti.

Diğer koz Domaşcan

Teknik direktörlüğünü Semen Altman’ın yaptığı ekipte Başakşehir’den Alexandru Epureanu, sakatlıktan yeni çıktığı için kadroda yer almıyor. Takımın en önemli iki kozu ise başta; İtalya’da Cagliari’de oynayan orta saha oyuncusu Artur Ionita ile Hollanda temsilcis Fortuna Sittard’ın forveti Vitalie Domaşcan olarak dikkatleri çekiyor.

Bu haberi de okudular Moldova - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?