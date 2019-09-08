Andorra'yı Ozan Tufan'ın son dakika golü ile 1-0 mağlup eden A Milli Takımımız 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda altıncı maçında Moldova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Grupta oynadığı 5 matça 4 galibiyet alan Ay-Yıldızlılar Moldova'yı deplasmanda yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor. Türkiye Moldova'yı ilk maçta 4-0 mağlup etmişti.

Moldova - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

10 Eylül Salı günü Moldova'nın Başkenti Kişinev'de Zimbru Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

5 maçta 4 galibiyet...

Türkiye, Euro 2020 Elemeler Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubunda çıktığı 5 maçta 4 galibiyet aldı. A Milli Takım, Arnavutluk, Moldova, Fransa ve Andorra'yı yenerken tek mağlubiyetini deplasmanda İzlanda'ya karşı aldı.

Oğuzhan Özyakup aday kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında üst arka baldırından kas yaralanması geçiren Oğuzhan Özyakup, A Milli Takım'ın Riva'daki kampında sağlık heyeti tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin ardından aday kadrodan çıkarıldı. Oğuzhan, tedavisine kulübünde devam edecek. Kulüp takımlarıyla çıktıkları maçlarda sakatlık yaşayan Ozan Tufan ve Dorukhan Toköz'ün tedavilerine de başlandı. İki futbolcunun durumu milli maç haftası boyunca kontrol altında tutulacak.

Emre Belözoğlu'nun da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada alt baldırında oluşan kas sertleşmesine yönelik tedavi uygulanıyor. Enes Ünal'ın da kas sertleşmesi şikayeti bulunuyor.

Okay Yokuşlu ise tedavi ve rehabilitasyon sürecini, milli takım sağlık heyetinin kulübüyle koordineli yapacağı çalışma ile A Milli Takımımızın kampında geçirecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş’in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre )

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir ), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)