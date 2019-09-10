Moldova - Türkiye | A Milliler’in 574. sınavı

Milliler, Moldova ile yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 574. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 302’si resmi, 271’i özel 573 maçta, biri hükmen olmak üzere 218 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-Yıldızlı ekip, 244’ü deplasmanda, 249’u evinde, 80’i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten toplam 755 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.

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