Moldova - Türkiye | 2019’da sadece tek yenilgi

Euro 2020 hedefiyle yola çıkan A Milli Takımımız, Moldova karşılaşması ile 2019 yılındaki sekizinci maçına çıkacak Milliler, bu yıl oynadığı 7 maçta 6 galibiyet alırken, tek yenilgisini İzlanda deplasmanında aldı.

A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gole izin verdi. Elemelerde şu ana kadar grupta 4 galibiyeti bulunan ekibimiz tek yenilgisini ise deplasmanda 2-1’lik skorla İzlanda karşısında yaşadı.

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