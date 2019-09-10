Moldova - Türkiye | 2019’da sadece tek yenilgi

Ay-yıldızlı ekip, Moldova karşılaşması ile 2019 yılındaki sekizinci maçına çıkacak. Milliler, bu yıl oynadığı 7 maçta 6 galibiyet alırken, tek yenilgisini İzlanda deplasmanında aldı.

10 Eylül 2019, Salı 06:01
- A +
Moldova - Türkiye | 2019’da sadece tek yenilgi

Euro 2020 hedefiyle yola çıkan A Milli Takımımız, Moldova karşılaşması ile 2019 yılındaki sekizinci maçına çıkacak Milliler, bu yıl oynadığı 7 maçta 6 galibiyet alırken, tek yenilgisini İzlanda deplasmanında aldı.

A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gole izin verdi. Elemelerde şu ana kadar grupta 4 galibiyeti bulunan ekibimiz tek yenilgisini ise deplasmanda 2-1’lik skorla İzlanda karşısında yaşadı.

Bu haberi de okudularMoldova - Türkiye | Sakat oyuncularda son durum

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...