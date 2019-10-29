Moldova Milli Takımı, Türk teknik adam Engin Fırat'a emanet

Moldova Futbol Federasyonu, Türk teknik adam Engin Fırat'ın EURO2020 Elemeleri'ndeki Fransa ve İzlanda maçlarında milli takımı çalıştıracağını açıkladı.

29 Ekim 2019, Salı 00:49
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Moldova Milli Takımı, Türk teknik adam Engin Fırat'a emanet

Moldova Milli Takımı’nın teknik direktörlüğüne Engin Fırat getirildi.

Moldova Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 49 yaşındaki teknik adamın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde 14 Kasım’da Fransa ve 17 Kasım’da İzlanda ile oynanacak maçlarda milli takımın başında yer alacağı kaydedildi.

Fırat’ın yarın düzenlenecek törenle basına tanıtılacağı aktarıldı.

2002-2003 sezonunda Werner Lorant’ın yardımcısı olarak Fenerbahçe’de görev yapan deneyimli teknik adam, Samsunspor, Antalyaspor, Eintracht Frankfurt ve Sivasspor’un da aralarında yer aldığı çok sayıda takımda çalıştı.

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