Premier Lig ekiplerinden Everton, Juventus'un 19 yaşındaki İtalyan santrforu Moise Kean'in transferini resmen açıkladı. Merseyside kulübü, internet sitesinden paylaştığı haberde dünya futbolunun en önemli genç yetenekleri arasında gösterilen golcü futbolcuyla beş yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

27 numaralı formayı giyeceği belirtilen Kean için Juve'ye ödenen bonservis bedeli hakkında herhangi bir bilgi verilmezken Ada basını ise bu meblağın 30 milyon euro olduğunu yazdı. İngiliz ekibinin hücum hattına müthiş bir güç katan bu transfer, milli futbolcu Cenk Tosun'un takımdan ayrılma ihtimalini de bir hayli arttırdı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler