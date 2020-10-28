‘Mohikan’ tanıtımına Emre damgası

Süper Lig’de üst üste galibiyetlerle moral bulan Fenerbahçe dün resmi taraftar uygulaması ‘Mohikan’ın tanıtımını yaptı. Ülker Arena’daki lansmana başkan Ali Koç, yöneticiler ve Emre Belözoğlu da katıldı. Mohikan kapsamında 5 tane mobil oyun hazırladıklarını söyleyen Başkan Koç, Emre-Volkan karması ile Alex karmasının maç yapmasını ve bunu Youtebe’den yayınlamayı hayal ettiklerini söyledi. Tanıtıma ise Emre Belözoğlu damgasını vurdu ve bağlantı kurulan Fabio Luciano ile Gigi Datome’nin tercümanlığını yaptı. Kanarya’nın en önemli stoperlerinden olan Luciano’dan futbolcu isteyen Belözoğlu, “Bize kendin gibi iyi oyuncular bul. Buna ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

‘Mohikan’la yepyeni dünya!

Taraftar uygulaması olan ‘Mohikan’ Andorid ve IOS’tan indirilebilecek. Uygulamayı kullananlar doğum günlerinde sporculardan videolu mesajlar alabilecekler. Fenerium’dan yapılan alışverişlerini mobil cüzdanla gerçekleştirip puan biriktirilebilinecek. Yönetici ve sporculara özel sorular sorulabilecek. FBTV’ye konuk yorumcu olunabilecek. 5 adet oyunun yer alacağı uygulamada, maçlarla ilgili detaylı analizler yer alacak.