2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde hazırlıklarını sürdüren Ümit Milli Takım 'ın Sırbistan ve Hırvatistan maçları kadrosuna dahil edilen Mohamed Zeki Amdouni'nin kim olduğu futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Hırvatistan maçında süre alamayan Zeki, Sırbistan maçında da ilk 11'de sahaya çıktı. Annesi Tunuslu, babası Türk olan Mohamed Zeki Amdouni, İsviçre doğumlu. İşte Mohamed Zeki Amdouni'nin kim olduğu ve detaylar.

Mohamed Zeki Amdouni kimdir, nereli?

Mohamed Zeki Amdouni, 4 Aralık 2000'de İsviçre'nin Cenevre şehrinde dünyaya geldi. Annesi Tunuslu, babası Türk olan Mohamed Zeki, İsviçre ekibi Meyrin'de futbola başladı. Kiralık macerasının ardından 2018'de Etoile Carouge'in bonservisini aldı Zeki, burada 1 sezon kaldı ve Challenge Lig ekibi Stade-Lausanne-Ouchy'e transfer oldu.

2019/2020'de 26 maçta 4 gol, 2020/2021'de 23 maçta 6 gol atan Zeki'nin Türk ve İsviçre pasaportu bulunuyor. Sol kanat ve santrfor bölgelerinde oynayabilen 1.83 boyundaki oyuncunun kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kasım 2019'da İsviçre U20 Milli Takımı'yla 2 maça çıkan genç forvet, Türkiye formasını ilk kez Sırbistan'a karşı giydi. 20 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri ise 300 bin euro.