Mohamed Salah'tan Türkiye paylaşımı

Liverpool ile Chelsea arasında yarın Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa mücadelesi öncesinde İstanbul'a ayak basan Liverpool'da yıldız oyuncu Mohamed Salah, sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşım yaptı.

13 Ağustos 2019, Salı 19:04 Son Güncelleme:
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Mohamed Salah'tan Türkiye paylaşımı

Vodafone Park'ta yarın oynanacak Süper Kupa maçı öncesi özel uçakla İstanbul'a gelen Liverpool kafilesinde yer alan yıldız oyuncu Salah, sosyal medyadan Türk futbolseverlere selam verdi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Türk futbolseverlere seslenen 27 yaşındaki Mısırlı yıldız futbolcu, Türkçe karakterlerle "Merhaba Türkiye" mesajını yazdı.

Muhammed Salah'ın mesajı, kısa süre içinde büyük ilgi görerek on binlerce beğeni topladı.

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