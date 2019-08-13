Mohamed Salah'tan Türkiye paylaşımı
Liverpool ile Chelsea arasında yarın Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa mücadelesi öncesinde İstanbul'a ayak basan Liverpool'da yıldız oyuncu Mohamed Salah, sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşım yaptı.
Vodafone Park'ta yarın oynanacak Süper Kupa maçı öncesi özel uçakla İstanbul'a gelen Liverpool kafilesinde yer alan yıldız oyuncu Salah, sosyal medyadan Türk futbolseverlere selam verdi.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Türk futbolseverlere seslenen 27 yaşındaki Mısırlı yıldız futbolcu, Türkçe karakterlerle "Merhaba Türkiye" mesajını yazdı.
Muhammed Salah'ın mesajı, kısa süre içinde büyük ilgi görerek on binlerce beğeni topladı.