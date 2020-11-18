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Mohamed Salah ve Elneny'nin ikinci koronavirüs testi de pozitif

Mısır Milli Takımı için gittikleri ülkelerinde koronavirüse yakalanan Mohamed Salah ve Mohamed Elneny'nin ikinci koronavirüs testleri de pozitif çıktı.

18 Kasım 2020, Çarşamba 18:47 Son Güncelleme:
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Mohamed Salah ve Elneny'nin ikinci koronavirüs testi de pozitif

Arsenal ve Liverpool'a kötü haber... Mısır Milli Takımı için gittikleri ülkelerinde koronavirüs kapan iki yıldız Salah ve Elneny'nin ikinci testleri de pozitif çıktı. Mısır Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada iki oyuncunun virüsü hala atlatamadıkları belirtildi. İki yıldız da Mısır'da izolasyon altında kalmaya devam edecek ve bu hafta başlayacak olan Premier Lig maçlarında forma giyemeyecek. 

İki oyuncu Afrika Kupası maçları için Mısır'a gitmiş, Elneny Togo karşısında forma giymiş ancak testi pozitif çıkınca karantinaya alınmıştı. Salah'ın ise yine ülkesi mısır'da ancak karedeşinin düğününde virüsü kaptığı belirtiliyor. 



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