Arsenal ve Liverpool'a kötü haber... Mısır Milli Takımı için gittikleri ülkelerinde koronavirüs kapan iki yıldız Salah ve Elneny'nin ikinci testleri de pozitif çıktı. Mısır Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada iki oyuncunun virüsü hala atlatamadıkları belirtildi. İki yıldız da Mısır'da izolasyon altında kalmaya devam edecek ve bu hafta başlayacak olan Premier Lig maçlarında forma giyemeyecek.

İki oyuncu Afrika Kupası maçları için Mısır'a gitmiş, Elneny Togo karşısında forma giymiş ancak testi pozitif çıkınca karantinaya alınmıştı. Salah'ın ise yine ülkesi mısır'da ancak karedeşinin düğününde virüsü kaptığı belirtiliyor.











