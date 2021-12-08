Mohamed Salah bir üst tura çıkmayı garantileyen ev sahibi takımda sürpriz şekilde mücadeleye ilk 11'de başladı.

Bu sezon üretken kimliğini sürdüren Salah, Alex Oxlade-Chamberlain'in dönen topunu tamamlayarak takımı adına beraberliği getirdi. Bu golle üst üste 7 deplasman maçında gol atma başarısı gösterdi. Mohamed Salah'ın deplasmanda en son gol atamadığı mücadele 21.10.2020 tarihinde Ajax'ı 1-0 yendikleri maçtı.

Aynı zamanda atılan 1 golle 29 yaşındaki oyuncunun art arda 5 sezonda 20 gol atma başarısı gösterdi. Ian Rush'ın 1981-82'den 1986-87'ye kadar altı yıl üst üste bu başarıya ulaşmasından bu yana bu başarıya ulaşan ilk Liverpool oyuncusu.

Klopp'un öğrencileri, Şampiyonlar Ligi grup maçlarının altısını da kazanan tarihteki ilk İngiliz takımı oldular.

Salah, Premier Lig'de bu sezon çıktığı 21 maçta 20 gol ve 9 asist yaptı.