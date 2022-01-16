İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve henüz anlaşma sağlanamadı.

Sözleşme konusu hakkında İngiliz basınının sorularını yanıtlayan Jurgen Klopp, ''Görüşmelerin devam ettiğinin ve önceki açıklamasınına eklenecek birşey olmadığını aktardı.''

Premier Lig'in maaş dağılımına bakıldığında Manchester United forması giyen Ronaldo, haftalık 375 bin euroyu bulan kazancıyla, en fazla maaş alan oyuncu konumunda. Gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Mohamad Salah ise şu anda 220 bin euro kazanıyor.

İspanya basınında yer alan habere göre Mısırlı oyuncu, Liverpool'dan haftalık 400 bin euro maaş istedi. Eğer İngiliz kulübü bu teklifi kabul ederse, Salah İngiltere'nin en çok kazanan futbolcusu olacak.

Mohamed Salah bu sezon 26 maçta, 23 gol ve 9 asistle oynadı.