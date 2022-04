İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde yarın Benfica ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Jürgen Klopp, Salah'ın sözleşme görüşmeleri ile alakalı olarak söylenecek yeni bir şey olmadığını belirterek, "Söylenecek yeni bir şey yok. tarafların birbirleriyle görüşmeleri devam ediyor ve benim tek ihtiyacım olan bu" dedi.

"Endişelenecek bir şey yok"

Salah'ın her gün antrenmanlara çıktığının altını çizen Klopp, şu an için endişelenecek bir şey olmadığını ise şu sözlerle ifade etti: "Bazen daha iyi bir şekilde karar verebilirdi ama Mo ve Sadio için milli takımlardan dönüşte zor bir dönem. Mo'yu her gün antrenmanlarda ve oynarken görüyoruz, endişelenecek bir şey yok."

"Her şeyimizi vermeliyiz"

Konuşmasında maçı da değerlendiren Klopp, "Sadece bu sezonu oyuncular, teknik ekip ve taraftarlar için unutulmaz kılmak istiyoruz. Sadece tadını çıkarmalıyız, oraya gitmeli ve her şeyimizi vermeliyiz. Yeterli değilse, gelecek sezon tekrar gideriz." açıklamasını yaptı.

İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Salah, bu sezon 37 maçta forma giyerken 28 gol ve 10 asistlik performansa imza attı.