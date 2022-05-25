İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Mohamed Salah, takımdaki geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Liverpool ile sözleşmesi 2023 yılında sına erecek olan ve kulüple şu ana kadar kontrat görüşmelerinde bir anlaşmaya varamayan Mohamed Salah, takımının Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Şu anda sözleşme görüşmelerini düşünmediğini belirten Mısırlı yıldız, "Aklımda şu anda sözleşmeye odaklanmıyorum. Ben hiç bencil olmak istemiyorum. Hatta bunu iki-bir ay önce söylemiştim. Şimdi takımla ilgili, bizim için gerçekten önemli bir hafta diyebilirim. Sadece takıma odaklandım. Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanmak istiyorum. Ben sadece takıma odaklandım; Şimdi sözleşme hakkında konuşmak istemiyorum. Uzun zamanımız var... Gelecek sezon kesin olarak Liverpool'da kalacağım. Ondan sonrasına bakacağız." sözlerini dile getirdi.

"Geçen sefer Madrid'de olanlardan sonra çok motiveyim"

Salah, Real Madrid maçı ile ilgili ise "Çok motiveyim. Geçen sefer Madrid'de olanlardan sonra ve Pazar günü Premier Lig'de olanlardan sonra, herkes Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için motive oldu, çünkü bu bizim için inanılmaz bir kupa. Buraya geldiğimden beri her sezon bunun için savaşıyoruz, sanırım herkes bunun için heyecanlı." dedi.



