Beşiktaş'ın gündeminde yer alan İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Southampton forması giyen sol kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi'den taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı doğum günü paylaşının altına bir Beşiktaşlı taraftar 'Come to Beşiktaş' yazdı. Elyounoussi taraftara sürpriz bir şekilde siyah beyaz simgelerle olumlu bir simge paylaştı.

Bu cevabın ardından Beşiktaşlı taraftarlar, Fas asıllı Norveçli futbolcunun instagram sayfasına adeta akın etti.

Mohamed Elyounoussi geçen sezon İngiliz ekibine Basel'den 18 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon İngiltere'de 19 maça çıkmıştı.

Elyounoussi için daha önce Southampton ile görüşen siyah beyazlılar, 9 milyon euro bonservis istenmesi üzerine geri adım atarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmuşlardı.

Transferle ilgili gelişmelerin ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.