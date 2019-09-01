Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemini uzun bir süre meşgul eden isimlerden biri de Southampton'da top koşturan Mohamed Elyounoussi olmuştu. Siyah Beyazlılar'ın Georges-Kevin Nkoudou'yu kadrosuna kattıktan sonra transferini rafa kaldırdığı 25 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni durağı ise Celtic oldu.

Ligde sekiz sezondur şampiyonluğu kimseye bırakmayan İskoç devi, resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonu olmadan bir yıllığına kiraladığını duyurdu. Norveçli sol kanat, geçtiğimiz sezon yalnızca 19 maçta forma şansı bulabilirken gol ya da asist kaydedememişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler