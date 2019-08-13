Mohamed Elyounoussi, Beşiktaş ateşini yaktı!

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda takıma yeni bir sol kanat oyuncu kazandırmak için çalışmalara başlayan Kara Kartal, ilk olarak Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04’ün Ukraynalı oyuncusu Yevhen Konoplyanka’yı gündemine almıştı. 29 yaşındaki futbolcu ve kulübünün mali beklentilerini yüksek tutmasının ardından listesindeki diğer isimlere yönelen Kara Kartal, İngiltere Premier Lig ekibi Southampton’da forma giyen Fas asıllı Norveçli kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi’yi gündemine almıştı. 25 yaşındaki futbolcu için Ada kulübüyle pazarlıklarını sürdüren yönetim, 1.5 milyon Euro’dan açılan ‘kiralama bedeli’ni 500 bin Euro’ya indirmeyi başardı. Geçen yıl Basel’den 18 milyon Euro karşılığında Southampton’a transfer olan Elyounoussi, 19 mücadelede görev yapmıştı.

Binlerce yorum geldi

Tecrübeli futbolcu, Instagram hesabına Siyah-Beyazlı taraftarlardan gelen, ‘Come to Beşiktaş’ (Beşiktaş’a gel) yorumlarına kayıtsız kalamadı. Başarılı oyuncu, bir taraftarın kendisini Beşiktaş’a davet eden yorumuna, Siyah-Beyazlı emojiyle karşılık verdi. Elyonoussi’nin bu hareketi sonrası yıldız ismin paylaşımına binlerce yorum geldi.