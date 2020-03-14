Mohamed Elneny’nin planlarını corona virüsü bozdu

Beşiktaş’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’den kiraladığı Mohamed Elneny, Kara Kartal’da sergilediği başarılı performansla alkış toplamıştı. Sözleşmesinde 18 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan Mısırlı futbolcunun, ilk etapta sezon sonunda İngiltere’ye geri dönmeyi planladığı ancak bu ülkedeki corona virüsü vakalarının yüksek olmasından dolayı tedirgin olduğu kaydedildi. Tecrübeli futbolcudan memnun olan Beşiktaş Yönetimi’nin, bu ismi kiralamak için Arsenal’le sezon sonunda bir görüşme yapacağı kaydedildi.