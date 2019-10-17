Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Arsenal'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny'nin Milan'a transfer olacağı iddia ediliyordu. Konuyla ilgili olarak yıldız futbolcunun menajeri Alaa Nazmy'den gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi. Mısır'da yayım yapan Time Sport kanalına konuşan Nazmy, 27 yaşındaki ön liberonun Siyah Beyazlılar'a transfer süreci ve geleceği hakkında da konuşurken şunları kaydetti:

"Milan ve Roma, geçtiğimiz sezonun Ocak ayında Mohamed Elneny'i transfer etmek istedi. O dönem kendisine birden çok teklif olmasına rağmen yürütülen görüşmelerden sonuç alınamadı. Geçtiğimiz yaz da oyuncuma pek çok takımdan teklif geldi. Leicester City, West Ham United ve Valencia bunlardan bazılarıydı. Ancak aralarında Arsenal'la anlaşmayı başaran Beşiktaş oldu.

Elneny, Ocak ayı için Milan'ın transfer listesinin en tepesinde. Bununla birlikte önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeleri bekliyoruz. Kendisi, Beşiktaş'tan ayrılabilir veya sözleşmesi bitene kadar takımda kalabilir. Arsenal Menajeri Unai Emery, Elneny'nin ayrılmasını kötü performansından ötürü değil, kendisini geliştirmesi için istedi. Kendisinin yeniden Arsenal'da oynama ihtimali var. Bu olasılık hâlâ çok güçlü."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler