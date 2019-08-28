Mohamed Elneny transferi için büyük kapışma!

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen defansif orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, yaz transfer döneminde üç büyüklerin gündemini fazlasıyla meşgul etmişti. Steven Nzonzi'nin alınmasının ardından Galatasaray'ın gündeminden düşen 27 yaşındaki futbolcunun adı, son olarak ön libero arayışında olan Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle anılıyordu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayım yapan Bleacher Report adlı internet sitesinin Londra muhabiri Dean Jones, kendisine ait Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın artık ilgilenmediği yıldız isim için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin devrede olduğunu yazdı. Mısırlının kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler